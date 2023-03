POL-HB: Nr.: 0168--Senioren in Wohnung überfallen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt , Faulenstraße Zeit: 09.03. - 11.03.2023, 16:50 Uhr Unbekannte warfen in den Briefkasten der Landesgeschäftsstelle "Die Linke" in der Altstadt einen Drohbrief. Die Polizei sucht Zeugen. Am Samstagnachmittag bemerkte eine Mitarbeiterin den Brief in dem Büro in der Faulenstraße. Dieser war an "Grüne Bremen" in Bremen Vegesack adressiert. Darin standen unter anderem ...

