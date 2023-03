Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0165 --Verdächtige Briefsendung--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt , Faulenstraße Zeit: 09.03. - 11.03.2023, 16:50 Uhr

Unbekannte warfen in den Briefkasten der Landesgeschäftsstelle "Die Linke" in der Altstadt einen Drohbrief. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagnachmittag bemerkte eine Mitarbeiterin den Brief in dem Büro in der Faulenstraße. Dieser war an "Grüne Bremen" in Bremen Vegesack adressiert. Darin standen unter anderem rassistische Beleidigungen und rechtsextremistische Zeichen, wie ein Hakenkreuz. Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen unter anderem wegen verhetzender Beleidigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen übernommen.

Die Polizei fragt: "Wer hat zwischen Donnerstag und Samstag, 16:50 Uhr in der Faulenstraße eine verdächtige Person beobachtet, die ggf. eine Sendung in einen Briefkasten warf?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell