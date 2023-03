Polizei Bremen

POL-HB: Nr: 0164 --Überfall auf Supermarkt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 11.03.2023, 19:35 Uhr

In Blumenthal überfiel ein Unbekannter am Samstagabend einen Supermarkt und flüchtete. Der Räuber war mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 19:35 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Supermarkt in der Schwaneweder Straße in Lüssum-Bockhorn. Dieser fragte eine 62-jährige Mitarbeiterin zunächst nach Zigaretten und stellte sich dann ordnungsgemäß an der Kasse an. Als der unbekannte Täter an der Reihe war, hielt er der 62-Jährigen ein Messer vor und forderte die Herausgabe der Kasse. Nachdem diese der Aufforderung nicht nachkam, machte er Stichbewegungen in ihre Richtung und drohte ihr. Der Versuch die Kasse selber zu entwenden misslang. Eine 52 Jahre alte Kundin bemerkte den Vorfall und eilte zum Kassenbereich. Diese nahm einen Warentrenner und versuchte damit auf das Messer des Räubers zu schlagen. Daraufhin machte er auch Stichbewegungen in ihre Richtung. Im Anschluss flüchtete der Täter unerkannt ohne Beute in Richtung Steenkuhlenweg, verletzt wurde niemand.

Der Räuber wurde wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre, 175-180 cm groß. Er trug eine gelbe Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und schwarze Handschuhe und Mütze. Weiterhin führte er eine schwarze Sporttasche der Marke Adidas bei sich. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, sich in solchen Situationen nicht selbst in Gefahr zu bringen. Prägen Sie sich stattdessen Tätermerkmale und Fluchtrichtung ein und wählen sie umgehend den kostenlosen Notruf 110 der Polizei.

