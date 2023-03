Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0163 --Die Mordkommission ermittelt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Farge

Zeit: 10.03.2023

In Bremen-Blumenthal wurde am Freitagmorgen eine 69 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei nahm den 73 Jahre alten Ehemann fest, die Mordkommission ermittelt.

Die Bremerin wurde von den Einsatzkräften mit tödlichen Kopfverletzungen aufgefunden. Der dringend tatverdächtige Ehemann konnte nach einer Fahndung am Nachmittag festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell