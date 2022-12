Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - 33-Jähriger wirft Bierflasche gegen fahrenden LKW

Nienburg (ots)

(KEM) Donnerstagabend, den 15.12.2022, gegen 19.10 Uhr warf eine zunächst unbekannte Person an der Verdener Landstraße unvermittelt eine Bierflasche gegen das Führerhaus eines vorbeifahrenden LKW-Gespannes.

Glücklicherweise blieb der 43-jährige LKW-Fahrer unverletzt, behielt die Ruhe und stoppte sein Gespann unvermittelt am Fahrbahnrand. Die rechte Seitenscheibe des LKW-Führerhauses wurde jedoch vollständig zerstört.

Dank guter Zeugenaussagen konnte der sich zunächst zu Fuß entfernende Verursacher, ein 33-jähriger Nienburger, im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei festgestellt werden. Da die Beamten den Verdacht hegten, dass dieser alkoholisiert sein könnte, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,43 Promille.

Der 33-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Die Schadenshöhe am LKW wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

