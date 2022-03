Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 80-jährige Radfahrerin angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Lohausstraße/Im Wienäckern sind am frühen Montagnachmittag ein Autofahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 22-jährige Autofahrer aus Haltern am See gegen 14 Uhr von der Lohausstraße nach rechts auf die Straße Im Wienäckern abbiegen. Dabei erfasste er die 80-jährige Radfahrerin aus Haltern am See, die gerade die Straße überquerte, um weiter in Richtung des Kreisverkehrs (Münsterstraße) zu fahren. Dabei war sie offenbar auf dem Gehweg unterwegs. Die 80-Jährige stürzte nach dem Zusammenstoß und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

