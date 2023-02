Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Blutprobe nach Verkehrsunfall entnommen

Euskirchen (ots)

Am 11.02.2023 gegen 15 Uhr wurde der Polizei in Euskirchen ein Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW gemeldet. Bei der Unfallaufnahme gab 61-jähriger PKW-Fahrer an, dass er von seiner Fahrbahn abgekommen sei und den in Reihe geparkten PKW beschädigt habe. Erklären konnte der PKW-Fahrer den Unfallhergang selbst nicht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest wies auf eine starke Alkoholisierung des Fahrzeugführers hin. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, der Führerschein abgenommen, das Führen von Fahrzeugen untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell