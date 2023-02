Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Festnahme nach Ladendiebstahl

Euskirchen (ots)

Am frühen Freitagnachmittag (10.02.2023) beobachtete eine Ladendetektivin in einem Euskirchener Geschäft, wie ein 22-jähriger und ein 29-jähriger Mann insgesamt drei Paar Sportschuhe in einer Tasche stehlen wollten. Als sie die Männer zur Rede stellen wollte, schubst einer der beiden die Detektivin zur Seite und versuchte, ihr die Tasche mit den Schuhen wieder zu entreißen. Dies misslang, und beide Männer flüchteten fußläufig. Die Ladendetektivin wurde dabei nicht verletzt. Beide Tatverdächtige konnten durch die hinzugezogene Polizei direkt ermittelt werden. Einer der beiden Männer wurde noch vor Ort festgenommen. Ein Strafverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls wurde gegen die beiden Männer eingeleitet.

