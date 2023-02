Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autofahrer verliert nach Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

In der Freitagnacht (11.02.2023) gegen 3 Uhr wurde per Notruf ein vermutlich alkoholisierter Fahrzeugführer in Großbüllesheim gemeldet. Auf der Umgehungsstraße nach Flamersheim wurde das Fahrzeug durch einen Streifenwagen angetroffen. Dabei fuhr der 18-jährige Mann auffällig langsam. Auf das Anhaltesignal reagiert er zuerst nicht. Als der Fahrzeugführer dann schließlich in einem Feldweg das Fahrzeug anhielt, bemerkten die Beamten sofort bei ihm einen starken Alkoholgeruch. Da der Mann sich kaum auf den Beinen halten konnte, undeutlich redete und ein Vortest positiv auf Alkohol reagierte, wurde er mit zur Polizeiwache genommen. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt um ihm das Führen aller fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

