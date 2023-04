Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Samstag, dem 29.04.2023, kam es um 08:46 Uhr auf der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt gegen ein Straßenschild gefahren ist. Die eingesetzten Beamten stellten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Dieser wollte gegenüber den Beamten keinen Atemalkoholtest abgeben, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus Vechta anordneten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

Lohne / Dinklage / Quakenbrück - Verfolgung eines Pkw (Zeugenaufruf!)

Am Sonntag, dem 30.04.2023, begegnet gegen 09:28 Uhr ein schwarzer VW Golf ohne vorderes, amtliches Kennzeichen einer Zivilstreife der Polizei Vechta auf der Dinklager Straße in Lohne. Die Streifenwagenbesatzung entschließt sich, den Pkw zu kontrollieren und wendet den Streifenwagen. Der Pkw beginnt sofort, mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dinklage und von dort über die Umgehungsstraßen in Richtung Quakenbrück zu flüchten. Er reagiert nicht auf Anhaltesignale sowie eingeschaltetes Blaulicht sowie Martinshorn. Aufgrund von Geschwindigkeiten von mehr als 160 km/h kann der Zivilstreifenwagen die Verfolgung nicht weiter aufrechterhalten und bricht diese zunächst ab. Erst im Stadtgebiet Quakenbrück kann der Pkw erneut festgestellt und angehalten werden. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus Bersenbrück weist eine Atemalkoholkonzentration von 0,75 Promille auf. Ihm wird eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Zeugen, die den zutreffenden Pkw mit Osnabrücker Zulassung insb. auf der Quakenbrücker Straße in Richtung Quakenbrück festgestellt haben oder von diesem Pkw überholt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/943-0) in Verbindung zu setzen.

