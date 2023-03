LPI-G: Bauzäune umgeschmissen

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 07.03.2023 gegen 13:35 Uhr verstaute eine männliche Person in einem Lebensmittelgeschäft in der Kauerndorfer Allee Lebensmittel in seinen Sachen bzw. Rucksack. Beim Verlassen des Ladens schlug die Diebstahlserkennung an und er wurde zunächst in ein Büro gebeten. Von dort flüchtete er und ließ seine Sachen und den Rucksack zurück. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Polizei einen 29-Jähriger als Tatverdächtigen ermitteln. ...

mehr