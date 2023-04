Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Einbruch in Bäckerei

Willstätt, Sand (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag wurde in eine Bäckerei am Rathausplatz in Sand eingebrochen. Der Einbrecher muss sich innerhalb von Mittwochnachmittag und Donnerstag, 5 Uhr über die Eingangstüre gewaltsam Zugang zu dem Backwarengeschäft verschafft haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizei in Appenweier bittet darum, dass sich Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer: 07805 9157-0 melden.

/jo

