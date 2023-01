PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Missbrauch von Notruf - Polizei stellt Anrufer fest +++ E-Scooter entwendet +++ Mit Auto überschlagen und verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Missbrauch von Notruf - Polizei stellt Anrufer fest, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Montag, 02.01.2022, 16:40 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein junger Mann den Notruf der Rettungsleitstelle Rheingau-Taunus missbraucht. Der Polizei gelang es den Tatverdächtigen zu ermitteln. Am Montag informierten Mitarbeiter der Rettungsleitstelle die Polizei in Bad Schwalbach über einen mutmaßlichen Missbrauch von Notrufen. Bei der Leitstelle ging gegen 16:40 Uhr der Anruf eines bis dato Unbekannten ein, welcher von einem Brand in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach sprach. Kurz nach dem Telefonat meldete sich der Mann erneut und gab an, dass sein vorheriger Anruf nur ein "Scherz" gewesen sei. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin in die Bahnhofstraße, um eine Gefahr auszuschließen. Vor Ort konnte keinen Brand festgestellt werden. Die Polizei in Bad Schwalbach leitete daraufhin umgehend Ermittlungen nach dem Anrufer ein. Anrufe dieser Art sind nämlich nicht nur geschmacklos und unlustig, sondern auch eine Straftat, die von der Polizei verfolgt wird. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es den Beamten einen Tatverdächtigen zu ermitteln und zu kontrollieren. Der 18-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Notrufe sind für Notfälle da! Anrufe dieser Art führen zu Einsätzen von Rettungskräften und binden damit wichtige Ressourcen die anderswo dringend gebraucht werden.

2. E-Scooter entwendet, Lorch, Wisperstraße Dienstag, 03.01.2023, 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen hatten es Diebe in Lorch auf einen E-Scooter abgesehen. Im Zeitfenster von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr hatte der Besitzer des Rollers der Marke "CityBlitz" sein Gefährt in der Wisperstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr fehlte von dem Elektrokleinstfahrzeug jede Spur. Unbekannte hatten dieses entwendet und waren anschließend unerkannt geflohen. Der Roller hat einen Wert von schätzungsweise 300 Euro.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Mit Auto überschlagen und verletzt, Wiesbaden/ Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Montag, 02.01.2023, 10:50 Uhr

(wie) Am Montagvormittag wurde auf der A 3 bei Wiesbaden ein Mann verletzt, als er sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der 32-Jährige war auf dem rechten von drei Fahrstreifen mit einem Toyota in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen kam er zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und Niedernhausen wegen Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Toyota kollidierte mit der Böschung, wurde von dort abgewiesen und kam wieder in Richtung der Fahrbahn. Das Fahrzeug geriet dann ins Schleudern und kollidierte erneut mit der Böschung. Hierbei wurde das Auto diesmal in die Luft geschleudert. Als es wieder auf dem Boden aufkam, schleuderte es wieder nach rechts und kollidierte mit der Außenschutzplanke und überschlug sich dann in den Straßengraben. Dort kam der Toyota auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe eines Zeugen und einer zufällig vorbeikommenden Polizeibeamtin konnte der verletzte 32-Jährige sein Fahrzeug verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei stellte den Führerschein des Mannes sicher und ließ den Toyota abschleppen. Der Sachschaden wird auf über 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell