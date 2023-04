POL-OG: Gernsbach - Vorfahrt missachtet

Achern (ots) - Nach zwei Körperverletzungsdelikten zum Nachteil zweier Kinder, konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen Tatverdächtigen ermitteln. So soll der Mittzwanziger am vergangenen Montag in Oberachern im Bereich eines Trimmdichpfades ein 2-jähriges Mädchen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sich im Anschluss fluchtartig entfernt haben. Bereits Mitte Februar soll es in der ...

mehr