Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Ermittlungen nach Körperverletzungsdelikten

Achern (ots)

Nach zwei Körperverletzungsdelikten zum Nachteil zweier Kinder, konnten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einen Tatverdächtigen ermitteln. So soll der Mittzwanziger am vergangenen Montag in Oberachern im Bereich eines Trimmdichpfades ein 2-jähriges Mädchen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sich im Anschluss fluchtartig entfernt haben. Bereits Mitte Februar soll es in der Illenauer Allee in Achern zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein. Dabei soll der Tatverdächtige einem ebenfalls zweijährigen Kind mit der flachen Hand auf den Rücken geschlagen und auch hier im Anschluss das Weite gesucht haben. In beiden Fällen waren Erziehungsberechtigte der Kinder anwesend und konnten übereinstimmende Beschreibungen des Mannes geben. Nach der Identifizierung des Tatverdächtigen wurde bei diesem neben den strafprozessualen Maßnahmen auch eine Gefährderansprache durchgeführt. Inwieweit eine Erkrankung zu den Vorfällen beitrug ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und des folgenden Strafverfahrens. Unterdessen wird nach derzeitigen Erkenntnissen der Beamten in Achern in Messenger-Gruppen ein unbeteiligter Mann mit den Vorfällen als Verantwortlicher in Verbindung gebracht. Erkenntnisse zu einer Beteiligung dieses Mannes in irgendeiner Form liegen der Polizei derzeit nicht vor.

