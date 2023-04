Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Auffahrunfall fordert 8000 Euro Schaden

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der am Mittwochvormittag, kurz vor 10 Uhr, an der Einmündung der Tiersteinstraße auf die Oberndorfer Straße passiert ist. Ein 36-jähriger war mit einem Skoda Octavia auf der Tiersteinstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die Oberndorfer Straße abbiegen. Aufgrund der dort montierten und auf "Rot" stehenden Ampel musste der Mann an der Einmündung anhalten. Ein dem Skoda folgender 71-jähriger Fahrer eines VW Up reagierte zu spät und fuhr in das Heck des haltenden Skodas. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

