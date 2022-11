Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Fahrrad in Brand gesetzt

Werlte (ots)

Am Mittwoch meldet ein Zeugen gegen 20.25 Uhr ein brennendes Fahrrad (siehe Foto) in der Straße Brökersfehn in Werlte. Vermutlich haben unbekannte Täter dieses in Brand gesetzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Zeugen sowie der/die Eigentümer/in werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

