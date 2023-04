Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) In der Salzstraße gegen geparktes Auto gefahren und abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum von Dienstag, 11.00 Uhr, bis Mittwoch, 10.30 Uhr, auf einer Parkfläche an der Zufahrt zum Parkhaus Innenstadt in der Salzstraße ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein Unbekannter streifte dort den Kotflügel eines abgestellten Ford Mondeos und richtete an dem Auto rund 1000 Euro Sachschaden an. Ohne sich zu melden, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell