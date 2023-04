Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Balgheim - Spaichingen, B 14, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt - Autofahrer leicht verletzt

Balgheim - Spaichingen, B 14, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer, rund 5000 Euro Sachschaden an einem Opel Astra und ein entwurzelter Baum sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochabend auf der Bundesstraße 14 zwischen Balgheim und Spaichingen passiert ist. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit einem schon älteren Opel Astra von Balgheim in Richtung Spaichingen, als er aus bislang nicht bekannter Ursache zunächst nach links auf den Gegenfahrstreifen der B 14 kam. Im Zuge einer zu heftig ausgeführten Gegenlenkung geriet der Wagen ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und prallte im Bereich der Fahrertür gegen einen am Fahrbahnrand vorhandenen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum entwurzelt. Im weiteren Verlauf drehte sich der Opel nochmals um die eigene Achse und blieb mit wirtschaftlichem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro beschädigt auf dem Grünstreifen neben der Straße stehen. Der junge Autofahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Klinik nach Tuttlingen gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen. Die Gemeinde Balgheim übernahm die Entsorgung des entwurzelten Baumes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell