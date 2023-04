Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden - Rötenberg, K 5531, Lkr. Rottweil) Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver vor einer Woche bei Aichhalden

Aichhalden - Rötenberg, K 5531, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver, welches sich bereits am Dienstagabend, 04.04., vor einer Woche durch einen Volvo-Fahrer auf der Kreisstraße 5531 am Ortsausgang Aichhalden in Richtung Rötenberg ereignet hat, sucht die Polizei Schramberg nachträglich Zeugen. An diesem Dienstag fuhr ein 23-Jähriger kurz vor 17 Uhr mit einem grauen Volvo des Typs C70 auf der K 5531 von Aichhalden in Richtung Rötenberg. Kurz nach dem Ortsende Aichhalden setzte der junge Mann zum Überholen mehrere Fahrzeuge an, obwohl er den weiteren Verlauf der Straße nicht übersehen konnte. Zeitgleich kam eine 59-jährige Frau mit einem roten Peugeot 207 aus Richtung Rötenberg entgegen. Nur durch ein Ausweichmanöver der 59-Jährigen auf die Spur einer glücklicherweise im Bereich vorhandenen Bushaltestelle konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Volvo verhindert werden. Der junge Fahrer des Volvos kümmerte sich nicht weiter um den beinahe verursachten Unfall und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Rötenberg. Personen oder Verkehrsteilnehmer, die den geschilderten Sachverhalt am Dienstag vor einer Woche beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel.: 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

