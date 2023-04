Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Bochingen) Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens fährt beim Rangieren gegen Jalousie eines Bürogebäudes und meldet sich nicht - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar, Bochingen, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Rangieren ist ein Fahrer eines Sattelzug-Lastwagens am frühen Dienstagmorgen, gegen 04.50 Uhr, gegen eine Jalousie eines Bürogebäudes in der Straße "Am Römerhof" gefahren. Durch den Unfall wurde die Jalousie samt Blechabdeckung aus der Verankerung gerissen. Ohne sich zu melden, fuhr der Sattelzug-Fahrer davon. Hinweise zum Verursacher oder dem beteiligten Sattelzug werden an das Polizeirevier Oberndorf (07423 8101-0) erbeten.

