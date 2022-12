POL-HRO: Hilflose Person in Wohnung führt zu Polizeieinsatz

Sternberg (ots) - Am 20.12.2022 kam es kurz nach Mitternacht zu einem Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Sternberg. In dem als Werkstatt genutzten Kellerraum wurde neben Einrichtungs- und Arbeitsgegenständen auch die Elektroanlage in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr Sternberg konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei traf zudem einen 19-jährigen, alkoholisierten Mann am Brandort an. ...

