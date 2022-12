Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zusammenfassung glättebedingter Verkehrsunfälle im Polizeipräsidium Rostock

Rostock-Waldeck (ots)

Im Laufe des Montags, 19.12.2022, kam es zu einem bereits im Vorfeld angekündigten Wetterwechsel in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. So zog ein Regengebiet mit milden Temperaturen aus Richtung Westen kommend am heutigen Montag einmal durch den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock weiter ostwärts und traf dabei auf den bereits seit Tagen gefrorenen Boden. Die sich daraus umgehend gebildete Eisglätte auf den Straßen und Wegen führte im Zeitraum von 09:50 Uhr bis 15:45 Uhr zu 25 glättebedingten Verkehrsunfällen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Bei Unfällen in den Bereichen Rostock, Brüel und Groß Laasch verletzten sich insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht. Der Gesamtschaden der Unfälle wird auf annähernd 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet weiter darum, insbesondere in den Nebenstraßen, achtsam zu fahren und die Straßen- und Witterungsverhältnisse zu beachten. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

