POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Brand eines Fahrzeuges in einer Garage

~ Am 20.12.2022 gegen 18:00 Uhr ging bei der Feuerwehr und Polizei die Meldung ein, dass es in Sternberg zum Brand einer Garage gekommen sei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Garage in voller Ausdehnung. Die Feuerwehren aus Sternberg, Brüel, Dabel und Kobrow waren mit 57 Kameraden im Löscheinsatz. Ersten Ermittlungen nach habe der 38-jährige Deutsche in der Garage Flexarbeiten am Auto durchgeführt. Vermutlich hat sich durch Funkenflug der PKW entzündet. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde unter anderem auch eine Garage in der Nachbarschaft beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße in dem Bereich voll gesperrt. Auf Grund der Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Kriminaldauerdienst Ludwigslust war zur Arbeit am Brandort im Einsatz. Die Garage, in dem sich auch noch das Fahrzeug befand, ist vollständig ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

