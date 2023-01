Kalkar-Niedermörmter (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (24. Januar 2023) versucht, in ein Haus an der Rheinstraße einzudringen. Zwischen 20:00 und 20:30 Uhr näherten sie sich dem Einfamilienhaus scheinbar über die Rückseite und schlugen dann eine Terrassentür ein. Die Täter lösten in ihrem Tun einen Alarm aus, was sie offenbar davon abhielt, das Haus zu betreten. Sie flüchteten ohne Beute. Zeugen, ...

mehr