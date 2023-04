Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil - Lauffen, B 27) Autofahrer verursacht beim Überholen trotz Gegenverkehrs Unfall mit Verletzten auf der Bundesstraße 27 und flüchtet - Polizei sucht dringend Zeugen und bittet um Hinweise

Rottweil - Lauffen, Bundesstraße 27 (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer hat am frühen Dienstagabend zwischen Rottweil und Lauffen beim Überholen trotz Gegenverkehrs einen Unfall mit Verletzten auf der Bundesstraße 27 verursacht und ist anschließend ohne anzuhalten in Richtung Lauffen beziehungsweise Richtung Autobahn A81 geflüchtet. Auf der Fahrt von Rottweil in Richtung Lauffen überholte der Unbekannte gegen 17.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge, obwohl aus Richtung Lauffen ein Audi A4 und hinter diesem ein Renault Kangoo entgegenkamen. Nur durch eine Vollbremsung durch den 58-jährigen Fahrer des Audis konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem unbekannten Überholer verhindert werden. Der dem Audi folgende 57-jährige Renault-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Audis. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer sowie eine 85-jährige Mitfahrerin im Audi leicht verletzt. Die Mitfahrerin musste von einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung noch am Unfallort behandelt werden. Der Unfallverursacher flüchtete ohne anzuhalten in Richtung Lauffen beziehungsweise Richtung Autobahn A81. Personen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Verursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

