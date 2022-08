Polizei Münster

POL-MS: Lebensmittel aus Supermarkt geraubt - Polizisten stoppen Diebe

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (08.08., 15:35 Uhr) haben zwei Männer in einem Lebensmittelgeschäft an der Dieckmannstraße mehrere Lebensmittel geraubt. Polizisten nahmen die Diebe anschließend noch in der Nähe fest. Ein aufmerksamer Zeuge hatte beobachtet, wie die 33- und 40-jährigen Männer auffällig in dem Laden umherliefen und einen Gegenstand in eine Bauchtasche steckten. Als das Duo den Zeugen wahrnahm, floh es mit einem weder versicherten noch zugelassenen Auto. Der Münsteraner folgte den beiden mit seinem Fahrrad und alarmierte die Polizei. Die Beamten stellten die Diebe, nahmen sie fest und stellten ihre Beute sowie das Auto sicher. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges entdeckten die Polizisten gestohlene Lebensmittel im vierstelligen Euro-Bereich, in der Bauchtasche zudem ein Messer. Die beiden Täter erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Verfasserin: Christina Sari

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell