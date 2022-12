Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW verschiebt Baustellen-Trennwand

A 61/Rheinböllen (ots)

Zeugen meldeten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 21.12.2022 gegen 11:25 Uhr, dass ein LKW auf der A 61 in Richtung Koblenz im Baustellenbereich bei Rheinböllen auf dem linken Fahrstreifen gegen die Mittelschutzwand gefahren wäre. Der LKW hätte anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall sei die Mittelschutzwand der Baustelle in den Gegenverkehr geschoben worden. Der 55-jährige LKW-Fahrer konnte in Höhe des Parkplatzes Struth eingeholt und durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Mendig kontrolliert werden. Die Autobahnmeisterei Emmelshausen sicherte die Unfallstelle ab und richtete mittels eines Krans die Mittelschutzwand wieder her. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim regelten vor Ort kurzfristig den Verkehr. Insgesamt wurden über eine Strecke von fast 200 Metern die Trennelemente verschoben und teils beschädigt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Baustellenbereich. Die genaue Schadenshöhe an der Baustelleneinrichtung kann noch nicht beziffert werden. Den 55-jährigen LKW-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Weitere KFZ waren nicht in den Unfall verwickelt.

