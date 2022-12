Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Sattelzug verliert Auflieger

A 61/Worms (ots)

Bei einem Sattelzug löste sich am 21.12.2022 gegen 10 Uhr der Auflieger von der Zugmaschine. Es kam zum Unfall Dabei fuhr ein 39-jähriger LKW-Fahrer zunächst mit seinem Sattelzug die A 61 in Richtung Koblenz, An der Anschlussstelle Worms wollte er die Autobahn verlassen und auf die B 47 in Richtung Monsheim abfahren. Im Kurvenbereich löste sich, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Sattelauflieger vom Zugfahrzeug und kollidierte mit der linken Schutzplanke des Durchfahrtstreifens. Der Durchfahrtstreifen musste für die Bergungsarbeiten mittels eines Kranwagens bis gegen 12 Uhr gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Den Schaden am Auflieger schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Die Schadenshöhe an der Schutzplanke und am Fahrbahnbelag der Ausfahrt steht noch nicht fest.

