Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall beim Auffahren auf die Autobahn

A 61/Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und zwei LKW kam es am 20.12.2022 gegen 16:45 Uhr auf der A 61 in Höhe der Tank- und Rastanlage Wonngau-West. Dort beachtete ein 67-Jähriger, von der Raststätte kommend, beim Auffahren auf die Autobahn offenbar nicht die Vorfahrt des durchgehenden Verkehrs. Es kam zunächst zur Berührung mit dem LKW eines 46-jährigen Fahrers, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Dieser bremste so stark, um einen Zusammenprall zu vermeiden, dass ein weiterer LKW-Fahrer dahinter nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam und dem 46-Jährigen auffuhr. Es entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen, den die Polizei in der Summe auf ca. 5000 Euro schätzt. Verletzt wurde niemand.

