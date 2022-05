Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf dem Steinweg - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Steinweg / Wilhelmstraße

24.05.2022, 16:15 Uhr

Im Kreuzungsbereich Steinweg / Wilhelmstraße kam es zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto.

Am Dienstag befuhren ein Pkw- und ein Motorradfahrer den zweispurigen Steinweg, aus Richtung Theater kommend, in Richtung Wilhelmstraße. Der dunkle Pkw befuhr dabei den linken Geradeausfahrstreifen in Richtung Bohlweg, der Motorradfahrer befuhr den Rechtsabbiegefahrstreifen in Richtung Wilhelmstraße. Im Bereich der Kreuzung Steinweg/Wilhelmstraße kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer stürzte.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden mögliche Autofahrer, welche hinter den beiden Unfallfahrzeugen herfuhren, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0531/476-3935 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

