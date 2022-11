Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Unbekannter beschädigt zwei geparkte Autos und flüchtet

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag, gegen 16.45 Uhr, auf dem Adlerweg zwei geparkte Autos beschädigt und anschließend geflüchtet. Der Unbekannte fuhr auf der Jägerstraße und bog nach links in den Adlerweg ein. Hierbei kam der unbekannte Autofahrer zu weit nach rechts und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Daimler. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wird der Daimler gegen einen davor geparkten Toyota Auris geschoben. Ohne sich um die verursachten Schäden in Höhe von rund 3.500 Euro am Mercedes und 2.000 Euro am Toyota zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. (07720 8500-0, entgegen.

