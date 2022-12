Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Brummi-Fahrer fährt mit fast 2,5 Promille auf der Autobahn

A 63/Alzey (ots)

Bei einem LKW-Fahrer, der am 21.12.2022 gegen 14:20 Uhr die Schutzplanke auf der Weinheimer Talbrücke bei Alzey touchierte, stellten Beamte der Polizei deutlichen Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 55-Jährigen fast 2,5 Promille. Der LKW-Fahrer war zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, da er in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Teilweise trauten sich die Verkehrsteilnehmer nicht mehr zu Überholen. Nach dem Anstoß war der 55-Jährige zunächst weitergefahren. Er wurde durch unterstützende Beamte der Polizei Kirchheimbolanden angehalten und überprüft. Der 55-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Er muss mit einem Strafverfahren und dem Verlust der Fahrerlaubnis rechnen. Da er aus dem Ausland stammte, ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens über 2000 Euro an. Sein nur leicht beschädigter LKW wurde von einem Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt. Den Schaden an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf ca. 1000 Euro.

