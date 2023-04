Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberwolfach - Brand in einer Lagerhalle

Oberwolfach (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Straße "Mitteltal" in einer Lagerhalle einer Firma zu einem Brand. Ein Zeuge alarmierte um circa 20:30 Uhr die Einsatzkräfte, die bei ihrem Eintreffen ein kleineres Feuer und starke Rauchentwicklung innerhalb der Lagerhalle feststellten. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die in der Lagerhalle aufbewahrten Autobatterien sich selbst entzündet und dadurch den Brand ausgelöst haben sollen. Das Feuer hat einen Sachschaden von rund 50.000 Euro verursacht. Aufgrund des rechtzeitigen Entdecken des Brandes sowie des schnellen Einschreitens der Feuerwehrleute konnten jedoch weitere Schäden verhindert werden. Im EInsatz befanden sich die Feuerwehren aus Oberwolfach, Wolfach und Hausach. /jo

