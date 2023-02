Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 36-Jähriger bedroht Nachbarin/ Einbruchversuche in Kita

Schalksmühle (ots)

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen 36-jährigen Schalksmühler in Gewahrsam genommen, weil er massiv seine Nachbarin bedrohte. Gegen 15.30 Uhr rückte die Polizei zum ersten Mal zur Straße In der Lieth aus. Die Polizeibeamten konnten den erheblich alkoholisierten und wahrscheinlich auch unter dem Einfluss illegaler Drogen stehenden Mann beruhigen. Der Frieden hielt jedoch nur Minuten. Er begann, gegen die Tür der Frau zu hämmern. Die Polizei rückte gegen 16.15 Uhr erneut an, nahm den 36-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten mit ins Gewahrsam und ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung.

Am Wochenende wurde zweimal versucht, in die DRK-Kindertagesstätte Löh einzubrechen. In der Nacht zum Freitag wurde versucht, eine Eingangstür aufzuhebeln. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag versuchten Unbekannte, ein Fenster aufzuhebeln. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell