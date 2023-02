Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrände

Einbrecher in Friseur-Geschäft und Eisdiele

Taschendiebin im Supermarkt

Lüdenscheid (ots)

An der Saarlandstraße brannten Sonntag, 1 Uhr, drei Papiercontainer. Zeugen verständigten die Polizei. Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Es entstand vierstelliger Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Einbrecher drangen zwischen 10.02., 18 Uhr, und 11.02., 8 Uhr, in ein Friseurgeschäft "Im Olpendahl" ein. Sie entwendeten Bargeld und Friseur-Werkzeuge. Die Täter flüchteten unerkannt. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? (dill)

Eine Diebin hat Samstagmittag einen Lüdenscheider (58) in einem Supermarkt an der Hohe Steinert beklaut. Das Opfer bemerkte gegen 13 Uhr ein "Ziehen" an seiner Jackentasche. Als er nachschaute, bemerkte er die Täterin, die sofort die Flucht ergriff und aus dem Laden rannte. Mitsamt des Handys und der Geldbörse des Lüdenscheiders. Die Frau war 16-20 Jahre alt, trug eine bunte Jacke und braune lange Haare. Die Polizei sucht Zeugen. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter hebelte Freitag, um 21.21 Uhr, die Büro-Tür einer Eisdiele im Stern-Center auf. Hierbei wurde er fotografiert. Aus dem Büro ließ er Bargeld mitgehen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise an die Wache Lüdenscheid erbeten. (dill)

