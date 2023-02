Iserlohn (ots) - Heute (Montag) gegen 3.25 Uhr hat auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens am Hegestück ein Container mit Elektroschrott gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Wiesengrund gab es zwei Mehrfamilienhäusern Einbrüche in Kellerräume. In dem einen Haus wurde zwischen dem 1. Dezember und Samstagmittag versucht, ein Vorhängeschloss zu entfernen. Ein Haus weiter wurde zwischen ...

