Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Container/ Einbrüche/ Pkw beschädigt

Iserlohn (ots)

Heute (Montag) gegen 3.25 Uhr hat auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens am Hegestück ein Container mit Elektroschrott gebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Im Wiesengrund gab es zwei Mehrfamilienhäusern Einbrüche in Kellerräume. In dem einen Haus wurde zwischen dem 1. Dezember und Samstagmittag versucht, ein Vorhängeschloss zu entfernen. Ein Haus weiter wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmittag ein E-Scooter gestohlen.

Am Wochenende, zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen, wurde in die CVJM-Waldhütte an der Kesberner Straße eingebrochen. Ein Unbekannter hat die Eingangstür aufgebrochen und in der Hütte Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden.

Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde an der Calvinstraße ein blauer Jaguar beschädigt. Ein Unbekannter riss die Kennzeichenhalterung ab und verbeulte den Kühlergrill. Am Samstag zwischen 9.30 und 21.45 Uhr wurde ein Vorderreifen eines an der Straße Zur Sonnenhöhe geparkten grauen 5er BMW zerstochen. Am Freitagnachmittag, zwischen 14.30 und 17.45 Uhr, wurde ein Auf dem Kämpchen abgestellter VW Tiguan zerkratzt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell