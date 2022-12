Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Bungalow: Unbekannte Täter hebelten Fenster auf

Straelen (ots)

Am Donnerstag (01. Dezember 2022) kam es zwischen 17:10 Uhr und 17:40 Uhr, am Nachtigallenweg in Straelen zu einem Einbruch in einen Bungalow. Der oder die bislang unbekannten Täter, verschafften sich über ein Fenster, welches Sie aufhebelten, Zutritt zum Bungalow. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume sowie Möbelstücke. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann noch nicht gesagt werden, ob und was erbeutete wurde. Nach der Tat verließen der oder die Täter den Bungalow und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

