Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich

Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl - Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Emmerich (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 10. August 2022 die Geldbörse einer Frau aus ihrer Umhängetasche, die sie beim Einkaufen in einem Discounter an der s-Heerenberger Straße bei sich trug. Anschließend wurde mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in einer Emmericher Bankfiliale eine Geldverfügung in Höhe von 1.000 Euro vom Konto der Frau getätigt. Dabei wurde ein Tatverdächtiger von einer Überwachungskamera erfasst. Die Bilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/92831

Wer kennt die auf den Bildern abgelichtete Person? Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen. (cs)

