Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (30. November 2022) kam es zwischen 06:15 Uhr und 15:45 Uhr an der Stadtweide Straße in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Ein vor dem dortigen Garagenhof abgestellter grau OPEL Astra GTC, wurde durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Das Fahrzeug war nach der Rückkehr des Halters, am Heck eingedrückt und eine Leiste ...

mehr