Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 27.11.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall in Vechta -Zeugenaufruf- Am Sa., 26.11.2022, gg. 14.25 h fuhr ein 24-jähriger aus Emstek mit seinem Auslieferfahrzeug rückwärts von einem Grundstück in der Eschstraße in Vechta. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 53-jährigen aus Vechtas, die dort in Rtg. Oyther Straße unterwegs war. Der 24-jährige gab an, dass die Unfallgegnerin seiner Meinung nach zu weit links auf der Straße gefahren war. Diese bestritt den Vorwurf. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro ! Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta -04441/9430- zu melden.

Vechta - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Calveslage, Am Südfeld zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des Objekts ein. Danach hebelten sie diverse Schränke auf und entwendeten eine etwa 200 kg schweren Tresor. In diesem befand sich unter anderem Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell