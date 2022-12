POL-KLE: Straelen - Nagelbrett ausgelegt / Zeugen gesucht

Kevelaer (ots) - Am Samstag (3. Dezember 2022) kann es zwischen 17:15 Uhr und 20:45 Uhr in der Kevelaerer Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund dafür sind hell erleuchtete Traktoren, die im Korso gemäß des eigenen Mottos einen "Funken Hoffnung" überbringen wollen. Die Lichterfahrt startet am ...

mehr