Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Im Tatzeitraum vom 28.04.2023/13:00 Uhr bis zum 30.04.2023/09:25 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken in/aus einer Parklücke auf dem Gelände einer Bank in der Werlter Straße in 49699 Lindern gegen einen ordnungsgemäß dort abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindern unter der Rufnummer 05957/967790 in Verbindung zu setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am 30.04.2023, in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:00 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren gegen den am Straßenrand in der Huntestraße in 49681 Garrel ordnungsgemäß abgestellten PKW. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Garrel unter der Rufnummer 04474/939420 in Verbindung zu setzen.

