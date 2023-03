POL-PDLD: Aktuelle Warnmeldung der Polizeidirektion Landau

Knittelsheim/ Lingenfeld/ Germersheim (ots) - Am Montagmorgen wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren zwei Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden an neun Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht ...

