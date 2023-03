Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Knittelsheim/Lingenfeld/Germersheim- Verkehrskontrollen

Knittelsheim/ Lingenfeld/ Germersheim (ots)

Am Montagmorgen wurden durch Beamte der Polizei Germersheim mehrere Verkehrskontrollen und Lasermessungen durchgeführt. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren zwei Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden an neun Fahrzeugen technische Mängel festgestellt und zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Bei einer anschließenden Lasermessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld hielten sich erfreulicherweise alle Fahrzeugführer an die erlaubten 30 km/h. In der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim waren dann nochmal sieben Autofahrer zu schnell unterwegs. Abschließend wurde der Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim überwacht. Hier wurden zwei "Handysünder" auf dem Fahrrad erwischt. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

