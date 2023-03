POL-PDLD: A65/Höhe Edenkoben - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Hagenbach (ots) - Zwei leicht verletzte Personen sind die Bilanz einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der John-F.-Kennedy Straße in Hagenbach. Während zunächst eine Familie laut und mit viel Alkohol feierte, beschwerten sich andere Mitbewohner des Hauses über die Feier. In dem darauffolgenden Streitgespräch kam es dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Kontrahenten. Mehrere Polizeibeamtinnen ...

