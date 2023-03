POL-PDLD: Hagenbach - Eine Familienfeier eskaliert

Kandel (ots) - Am späten Sonntag Vormittag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurde von einer Streifenbesatzung die Einhaltung des Haltegebotes in Kandel-Minderslachen an der L 542 überwacht. Trotz mehrfacher Kontrollen in der Vergangenheit wurden neun Verstöße festgestellt. Des Weiteren ergaben sich noch drei Mängelberichte. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle ...

