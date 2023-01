LPI-NDH: Vermisster aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wieder aufgetaucht

Artern (ots) - Am 27.01.2023, 13:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz beim Edeka-Markt ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Opel parkte sein Fahrzeug hier. Als der Fahrer eines Pkw Skoda neben ihm ebenfalls einparken wollte, kam es aufgrund von Unachtsamkeit zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 520,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

