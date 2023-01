Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Artern (ots)

Am 27.01.2023 ereignete sich auf der L 1172 zwischen Artern und Kalbsrieth ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Landstraße, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn wechselte. Der Fahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Tier trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5000,-EUR. Das Reh bezahlte seinen Ausflug in den Straßenverkehr leider mit seinem Leben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell